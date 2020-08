Deep Silver en ontwikkelaar inXile Entertainment hebben een nieuwe trailer vrijgegeven voor Wasteland 3. Deze trailer geeft je een introductie tot de coöperatieve modus, want Wasteland 3 is zo’n typische game die helemaal tot zijn recht komt met coöp.

Je kunt in coöp samenwerken en de juiste strategie bepalen over hoe je de gangs, factions en cults van Colorado aan gaat pakken.

Vanaf vrijdag 28 augustus is de game verkrijgbaar voor de PS4, Steam en Xbox One. Pre-orderen? Dat kan hier. Pre-order je nu, dan ontvang je de hoed en bril van de Ranger Generaal, een opgepoetste Ranger-badge en sneeuwcamouflagewapens om een voorsprong te hebben in de wasteland.