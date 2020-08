Met de release van Beyond Light in november zal Bungie ook een nieuwe feature in Destiny 2 implementeren: de Destiny Content Vault. Daar zal Bungie allerlei content naar gaan verplaatsen die nadien niet langer beschikbaar is in de game, zodat er ruimte en overzicht ontstaat omtrent nieuwe content.

Met deze functie kan de ontwikkelaar echter ook op gemakkelijke wijze bepaalde content in de toekomst terughalen en beschikbaar maken in de game. Dit op een efficiëntere manier dan alles in en uit de game te patchen. Dat brengt ons vandaag bij het overzicht aan content dat in de kluis zal verdwijnen.

Het onderstaande zal vanaf november niet langer in Destiny 2 beschikbaar zijn en het is nogal wat.

Strikes The Pyramidon

The Festering Core

Savathun’s Song

Strange Terrain

Will of the Thousands

Tree of Probabilities

A Garden World Gambit Maps Cathedral of Scars

Kel’s Grave Crucible Maps Meltdown

Solitude

Retribution

The Citadel

Emperor’s Respite

Equinox

Eternity

Firebase Echo

Gambler’s Ruin

Legion’s Gulch

Vostok PvP Modes Supremacy

Countdown

Lockdown

Breakthrough

Doubles

Momentum Control

Scorched Raids Leviathan

Eater of Worlds

Spire of Stars

Scourge of the Past

Crown of Sorrows

Zoals je kunt zien gaat veel content uit het eerste jaar de Vault in en dat is voor bestaande spelers waarschijnlijk niet echt een issue, gezien het al zo lang beschikbaar is. Voor nieuwkomers via het free-to-play model verdwijnt er echter veel, maar Bungie belooft dat ze in november weer nieuwe dingen te doen krijgen, waaronder een opnieuw gemaakt verhaal in de Cosmodrome.