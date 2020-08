Op Twitter heeft ontwikkelaar CD Projekt Red laten weten dat Cyberpunk 2077 gratis extra content krijgt nadat de game is uitgekomen. Een fan vroeg de studio of Cyberpunk 2077, net zoals The Witcher 3: Wild Hunt, na de release met gratis content ondersteund gaat worden. De reactie van CD Projekt Red laat weinig ter verbeelding over. Het bericht in kwestie zie je hieronder:

Het duurt nog even tot aan de release in november, mits de game niet weer wordt uitgesteld. Aangezien Cyberpunk 2077 geen demo krijgt, kun je jezelf tot die tijd met deze prachtige nieuwe Cyberpunk 2077 screenshots vermaken.