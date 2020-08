In een interview met Segmentnext laat ontwikkelaar Hangar 13 weten dat de studio momenteel niet aan Mafia 4 werkt, maar aan een nieuwe onaangekondigde game. Dat betekent echter niet dat een nieuw deel in de serie is uitgesloten. Eerder maakte Haden Blackman van ontwikkelaar Hangar 13 al bekend dat Mafia: Definitive Edition de weg vrij maakt voor de volgende game van de studio. We weten nu dus dat het hier niet om Mafia 4 gaat.

“We hope fans enjoy Definitive Edition. If it does well, we may be able to channel our energy towards a new installment. I know our team would be thrilled to make another Mafia game if the opportunity arises. In the meantime, we are working on another project. I can’t tell you anything about it yet, but suffice to say, we’re excited about it.”