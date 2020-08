Woensdagavond zullen Treyarch en Activision Call of Duty: Black Ops Cold War officieel uit de doeken gaan doen en dan krijgen we eindelijk meer te horen over wat de franchise voor dit najaar in petto heeft. De onthulling zal naar verwachting in z’n geheel in Call of Duty: Warzone plaatsvinden en dat is uniek voor de serie, dus we zijn erg benieuwd.

Om Warzone daar alvast op voor te bereiden, is er al het één en ander in de game gepatched en data minders hebben dat opgedoken. Hieruit blijkt dat er referenties zijn naar een open beta van de game. Gezien Sony een marketingdeal met Activision heeft omtrent de franchise, is het aannemelijk dat de beta binnenkort op de PS4 zal plaatsvinden.

Ook is er een referentie naar Frank Woods gevonden, één van de hoofdrolspelers in de eerdere Black Ops games. Het gaat hier om het ‘Woods Operator Pack’, wat suggereert dat we hem als Operator skin voor Warzone krijgen. Verder zijn de volgende pakketten nog in de game gevonden: “Confrontation Weapons”, “Land, Sea, and Air” en een Battle Pass voor het eerste seizoen.

Gezien er al geruime tijd geruchten gaan dat Warzone hier om te blijven is, kan het best zijn dat Treyarch straks het stokje overneemt en met een frisse start opnieuw met seizoenen aan Call of Duty: Warzone begint. Of dat klopt zullen we snel genoeg horen, voor nu is het nog speculatie.