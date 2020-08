Met de enorme populariteit van Fall Guys zijn er veel ontwikkelaars die graag met de game samenwerken en dat heeft nu tot een cross-over met Portal 2 geleid. Sinds kort is er een P-body in Fall Guys beschikbaar en dat is natuurlijk één van de testobjecten uit Portal 2.

Het gaat hier om een skin voor de game die je 10 Crowns kost – 5 voor de onderkant en 5 voor de bovenkant. Verder heeft de ontwikkelaar aangekondigd dat er een nieuwe update voor de game in ontwikkeling is, die laat onder andere inverted controls op de PlayStation 4 toe.

Verdere details van de komende update hieronder:

We've got a patch that's almost ready to go – will hopefully drop it in the next week!

I'm really excited about this one as it's got lots of the things you've been asking us for!

Shout yourself out in the replies if you spot something you requested!

😙👌 pic.twitter.com/dFF84JvC0I

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 23, 2020