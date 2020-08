Special: Destiny 2 – Season of Arrivals heeft een hoop te bieden – Vorig jaar is Bungie begonnen met het hervormen van Destiny 2 en dat kwam met een aantal ingrijpende veranderingen. Zo werd de basisgame inclusief de eerste twee uitbreidingen free-to-play. Een segment van de eerste Destiny (Cosmodrome) werd toegevoegd en ook begon de ontwikkelaar te werken met een seizoensgebonden structuur. Inmiddels zijn we behoorlijk onderweg in deze nieuwe aanpak en momenteel is Season of Arrivals bezig. Dit seizoen zal ook iets langer doorlopen dan gepland, want Beyond Light komt wat later uit. Desalniettemin hoef je je zeker niet te vervelen en in de afgelopen weken zijn we diep in dit seizoen gedoken, tijd om het eens nader te bekijken dus.

Het verhaal gaat door

Door met seizoenen te werken ontstaat er niet langer tussen de release van grote uitbreidingen in een gat. Het stelt Bungie in staat om qua verhaal door te gaan op de uitbreidingen en van hoogtepunt naar volgend hoogtepunt te werken op een meer betekenisvolle manier. Zo ging tijdens de release van Shadowkeep Season of the Undying van start, gevolgd door Season of Dawn en Season of the Worthy. Momenteel zitten we dus in Season of the Arrivals en de gebeurtenissen hebben aardig vorm aangenomen. Want waar in Shadowkeep nog een Pyramid in de maan ontdekt werd, zijn de Pyramids nu boven meerdere planeten in het universum verschenen.

Dit alles is in de nasleep van Shadowkeep en in opmaat naar Beyond Light. Normaliter zou het huidige seizoen in september afgelopen zijn, gevolgd door de release van de nieuwe uitbreiding en de start van een nieuw seizoen tegelijkertijd. Gezien dat iets langer duurt heb je simpelweg meer tijd om aan alle activiteiten deel te nemen. Bovenop de seizoensgebonden activiteiten zijn er ook wat aanvullende bezigheden. Zo zijn de Moments of Triumph beschikbaar, waarover hier meer en ook is Solstice of Heroes weer van start gegaan. Dat laatste is weliswaar een bekend evenement, maar daarom niet minder interessant. Bovendien hangt het qua Triumphs weer samen met Moments of Triumph 2020 en je kunt natuurlijk mooie nieuwe loot verdienen.

Je kan zeggen wat je wilt, maar Bungie weet het allemaal op een goede manier aan elkaar te knopen en zo proberen ze de spelers bezig te houden. En dat is zeker wat lukt, want er is tijdens dit seizoen genoeg te doen. De Drifter, die in de Tower gevonden kan worden, heeft dit seizoen een interessante questreeks voor je die draait om het onderzoeken van de Darkness op IO. Om deze laatste missie in de questline, ‘Interference’ genaamd, te bereiken zul je een hoop stappen moeten doorlopen en dat gaat gepaard met nieuwe publiekelijke activiteiten op een paar planeten en dat weer onder de Pyramid schepen. Deze questline is van zichzelf niet bijzonder groot in omvang, maar doordat het uit veel stappen bestaat ben je er wel even zoet mee. Dat is echter lang niet alles wat Season of Arrivals te bieden heeft.

Waag je aan de Prophecy Dungeon

Vanuit de Tower kun je dit seizoen ook deelnemen aan een nieuwe Dungeon in de game en die is echt de moeite waard. We weten allemaal wel dat Bungie over zeer getalenteerde leveldesigners en artiesten beschikt en dat komt eens te meer naar voren in deze Dungeon. De perspectieven zijn anders dan gebruikelijk en dat zorgt voor een vreemd, maar ergens bijzonder kunstzinnig aanzicht. Daarbij speelt het platformen ook een belangrijke rol en om je er een beter beeld van te geven hebben we de trailer bijgesloten. Geloof ons als we zeggen dat je je hier echt eens aan moet wagen, want het is binnen het spectrum van Destiny echt iets anders.

Overigens is deze Dungeon niet zomaar een extra, het heeft ook daadwerkelijk een rol in het grotere verhaal dat over de seizoenen heen valt. Zo hangt het ook hier weer samen met het onderzoek dat je doet naar die mysterieuze Pyramid schepen. Naar verluidt liggen hier antwoorden op verschillende vragen, maar voordat je dat bereikt hebt krijg je te maken met veel puzzel- en platformelementen en natuurlijk ontbreekt het niet aan vijanden. Ditmaal in de rol van Taken die je het vuur aan de schenen leggen. We zullen er verder niet over uitweiden, want je moet het echt zelf ervaren. In ieder geval is de boodschap wel duidelijk lijkt ons: de Prophecy Dungeon is de moeite waard. Is je power level hoog genoeg? Waag je er zeker aan en als het level nog niet toereikend genoeg is, dan is het je tijd waard om daar in te investeren.

Nieuwe loot!

Qua activiteiten beperkt Season of Arrivals zich natuurlijk niet tot hetgeen we zojuist omschreven hebben, maar dat zijn wel de highlights van dit seizoen en persoonlijk vinden we de Moments of Triumph 2020 ook erg tof. Ook omdat het weer deels samenhangt met Solstice of Heroes en alles bij elkaar genomen is er genoeg te doen. Dat buiten de vaste activiteiten om, want de bestaande Strikes, Raids en nog veel meer zijn natuurlijk niet verdwenen. Maar daar stopt het niet, want het spelen van alle content levert sowieso weer progressie op voor de Season Pass, waarmee je per rank nieuwe items krijgt. Veelal is het wat klein spul, totdat je rank 100 bereikt dat goed is voor een Exotisch wapen.

Over Exotisch gesproken, als je de Season Pass bezit kun je ook deelnemen aan een speciale quest die je een exotisch wapen oplevert en er valt ook voldoende gaandeweg te verzamelen om je power level nog wat verder te boosten. Via de Umbral Engrams, die je kunt verdienen met de nieuwe activiteiten, kun je ook weer genoeg nieuwe gear verzamelen en daarvoor kan je bij de Drifter terecht. Naast de beste man staat de ‘Prismatic Recaster’, waarmee je de Umbral Engrams kan decrypten. Interessant is dat hier verschillende segmenten zijn, zodat je meer specifieke gear uit de Engrams kunt halen. Duik daar zeker even in, want het levert je absoluut mooi materiaal op.

En voordat we het vergeten, ook dit seizoen is er weer een nieuw artifact dat ditmaal de titel ‘The Seed of Silver Wings’ heeft gekregen. Met dit artefact kun je weer mods toepassen op je gear en wapens, zodat je jouw build verder kunt customizen. Meer over dat systeem, gezien het al wat ouder is, tref je in een eerder artikel dat we hebben geschreven naar aanleiding van de artifact introductie ten tijde van Shadowkeep.

De activiteiten houden je voorlopig bezig

Tot slot een algemene indruk van onze ervaring tijdens het spelen van Season of Arrivals. Bungie heeft met dit seizoen verschillende nieuwe gameplay segmenten geïntroduceerd en het samenvallen met terugkerende evenementen maakt het best wel rijk aan content. Natuurlijk zul je hier en daar met herhalende activiteiten te maken krijgen, maar dat is nu eenmaal de structuur van Destiny 2. In dat kader is er genoeg te verdienen wat het de moeite waard maakt, want de Umbral Engrams zijn bijvoorbeeld een interessant element. Je werkt ook aan Season Pass progressie en je kunt weer nieuw Exotisch materiaal vrijspelen.

Daarbij zijn bepaalde quests wekelijks opnieuw te spelen om uiteindelijk de Interference quest op IO te kunnen spelen. Bij het voltooien van die quest ontvang je Pinnacle Gear en dat is altijd mooi meegenomen. Het is vooralsnog tot het einde van het seizoen bezig en dus is er ook via die weg weer genoeg materiaal om vrij te spelen. Met andere woorden: Bungie weet je op een prima manier tot het einde van het seizoen bezig te houden – en dan hebben we lang niet alles tot in detail aangehaald. En het mooiste van dit alles is natuurlijk dat we na dit seizoen direct met gloednieuwe content aan de gang kunnen in Beyond Light, dat met de maan Europa een interessante setting belooft te bieden. Naarmate die release dichterbij komt zullen we er meer over te horen krijgen en we houden je natuurlijk op de hoogte.