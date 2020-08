Eerder liet 2K Games al weten dat er een demo voor NBA 2K21 aan zat te komen, die op maandag 24 augustus zou verschijnen. Bij dezen een reminder dat de demo vandaag is uitgebracht en als je alvast een voorproefje op de current-gen versie van NBA 2K21 wilt hebben, dan kan je hier terecht.

In deze demo tref je vier speelbare teams: LA Lakers, Boston Celtics, Milwaukee Bucks en LA Clippers. Met deze teams kan je in de demo de nieuwe gameplay ervaringen ontdekken, waarover je hier meer kan lezen. Ook bevat de demo de MyPLAYER modus, waarin je je eigen speler aanmaakt en van alle details voorziet.

Het toffe hiervan is dat je eigen gemaakte speler straks meegenomen kan worden naar de volledige game als die verschijnt op 4 september aanstaande. Dat is overigens niet de enige NBA 2K release dit jaar, later volgt dezelfde game nog voor next-gen consoles die specifiek voor die platformen gemaakt is en dus met nog meer innovaties komt.