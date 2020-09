Maand nummer 9 van 2020 is aangebroken en zo stappen we ook het najaar in, althans, als het om games gaat. September is immers ‘traditiegetrouw’ de maand waarin de eerste grote games na de zomervakantie verschijnen en het begint gelijk goed. Zo staan voor deze week NBA 2K21, Marvel’s Avengers én Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 op het programma.

Maar ook later in september zien we nog diverse mooie games verschijnen en zoals gebruikelijk hebben we alle nieuwe releases hieronder voor je op een rijtje gezet.

Week van 4 september

WRC 9: The Official Game (PS4)

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (PS4)

NBA 2K21 (PS4)

Marvel’s Avengers (PS4)

Iron Harvest (PS4)

Week van 11 september

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

Inertial Drift (PS4)

RPG Maker MV (PS4)

Week van 18 september

Spelunky 2 (PS4)

Crysis Remastered (PS4)

WWE 2K Battlegrounds (PS4)

eFootball PES 2021 (PS4)

Pacer (PS4)

Commandos 2 / Praetorians HD Remaster Double Pack (PS4)

Earth Defense Force 5 (PS4)

Week van 25 september

Budget Cuts (PS VR)

Mafia: Definitive Edition (PS4)

Mafia: Trilogy (PS4)

13 Sentinels: Aegis Rim (PS4)

NYX: The Awakening (PS4)

Trollhunters: Defenders of Arcadia (PS4)

Week van 2 oktober

The Walking Dead Onslaught (PS VR)

Re:Turn – One Way Trip (PS4)

Umihara Kawase BaZooKa!! (PS4)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS4)

Star Wars: Squadrons (PS4)

September belooft een mooie maand te worden voor ons gamers als we zo het overzicht zien. En dit zijn dan alleen de aangekondigde en bevestigde releases, maar zoals we al vaker hebben aangegeven, verschijnen er tussendoor nog veel meer games en die releases tref je in onze wekelijke PlayStation Store updates.