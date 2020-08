Yakuza: Like a Dragon is niet de eerste game in de serie, maar het is wel het eerste deel met een compleet nieuw verhaal met daarin een nieuwe hoofdrolspeler. SEGA heeft nu laten weten wanneer je met deze kersverse ervaring aan de slag kunt.

Het nieuwste deel in de serie zal op 13 november in de winkels liggen voor de PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X en pc. Er is ook een PlayStation 5-versie in aantocht, alleen zal deze wat langer op zich laten wachten. Hoeveel langer is nog niet bekend, maar je kan straks echter wel de PS4-versie op de next-gen console van Sony spelen, dit door middel van backwards compatibility.

Buiten het bekendmaken van de releasedatum van Yakuza: Like a Dragon, is er ook een nieuwe trailer vrijgegeven en die check je hieronder.