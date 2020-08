Oddworld Inhabitants werkt al een aantal jaar aan de remake van Oddworld: Abe’s Exoddus, die alweer 22 jaartjes oud is. De game moet nog verschijnen en dus is er een grote kans dat we de remake ook op de volgende generatie consoles mogen verwachten. Sterker nog: het originele brein achter de games – Lorne Lanning – heeft in een interview met Official PlayStation Magazine UK wat meer informatie gedeeld over Sony’s nieuwe console.

Lanning heeft het dan met name over de sociale systemen waar al langer geruchten over gaan. De beste man wilde niet teveel op de details ingaan, maar hij had het vooral over de manier waarop spelers hun ervaring kunnen uitbreiden en hulp van andere spelers kunnen inroepen.

“The social stuff that’s been built into the PS5 — I’m still not sure about how much I can really talk about […] I want to be careful, but they’re doing a lot more things that are like, enabling you to sort of open your experience a little wider to your […] human network of people that you’re connected with. [There are] ways that it’s enabling, sort of helping [with] problems that you might be having in the game, more intelligent monitoring of people having difficulty and — I wouldn’t say AI level, but it’s kind of smart things that are going on. Like, ‘if you take advantage of this new feature, you’ll be able to help your players where they normally get stuck in this way.’ And so there are some really clever things going on there that involve this sort of extension into other networks, other people, other points of feedback and giving people information on how to play the game better, how other people might play or solve these problems.”

Lanning is helaas nogal vaag in zijn verwoording, maar zijn verhaal lijkt in te haken op de eerdere berichten dat je bijvoorbeeld zelf tutorials in elkaar kunt zetten en kunt delen met andere spelers. Dit zou natuurlijk een waardevolle toevoeging zijn voor spelers die niet zoveel ervaring hebben met games of een uitdaging niet kunnen overbruggen.