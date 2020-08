Vorig jaar maart konden we jullie melden dat er een nieuwe game onderweg is in de bekende The Lord of the Rings franchise. We hebben deze generatie natuurlijk al twee games in die reeks gehad, die beiden draaiden om het originele personage Talion, die niet in de boeken noch de films voorkomt.

In deze nieuwe titel – die op dit moment in ontwikkeling is bij Daedelic Entertainment – speelt de meer bekende Gollum de hoofdrol. Afgelopen januari maakte men daarop bekend dat de game bestaat uit stealth secties en een systeem wat draait om de gespleten persoonlijkheid van de kleine Halfling.

Los van een aantal screenshots, hebben we echter weinig te zien gekregen van de game, maar ook daar is nu verandering in gekomen. Daedelic Entertainment heeft namelijk een teaser gedeeld op YouTube, die we natuurlijk hieronder voor je geplaatst hebben.

The Lord of the Rings: Gollum moet ergens in 2021 verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X en pc.