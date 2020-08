Vorige week verscheen Mortal Shell voor onder andere de PlayStation 4 en in onze review die later deze week online gaat, zul je er alles over kunnen lezen. In de tussentijd heeft de ontwikkelaar nog wat aan de game doorgewerkt ter verbetering van het geheel en zodoende is update 1.06 uitgerold.

Het is geen update met een uitgebreide changelog, maar wat het doet is wel erg fijn. Zo worden verschillende issues met betrekking tot de save games opgelost en ook biedt de game nu 4K-ondersteuning op de platformen die dat toelaten. Oftewel, ervaar Mortal Shell na deze update met een nog strakker beeld.