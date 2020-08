Nadat de reboot van DOOM in 2016 zeer goed wist te scoren, kon een vervolg niet uitblijven. Deze verscheen eerder dit jaar in de vorm van DOOM: Eternal en er is nu ook een grote uitbreiding in aantocht, die tijdens de Gamescom Opening Night Live zal worden getoond.

Bethesda gaf eerder al aan dat de uitbreiding in augustus officieel zou worden onthuld. Geoff Keighley heeft via Twitter daar nu meer duidelijkheid over gegeven, zo zal The Ancient Gods – Part One donderdagavond tijdens Opening Night Live worden getoond.

Dit digitale evenement gaat die avond om 20:00 uur van start en wij zullen deze happening live coveren.