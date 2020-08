EA Sports liet in juli weten dat ze NHL 21 met een maand moesten uitstellen, maar bij dat nieuws gaven ze geen nieuwe releasedatum vrij. Nu enkele weken later is daar de follow-up, want via persbericht laat de uitgever weten dat de nieuwste ijshockeygame van de uitgever op 16 oktober zal verschijnen voor de PlayStation 4 en Xbox One.

Voor dit jaar heeft men Stanley Cup-winnaar Alex Ovechkin gestrikt om de box-art van de game te versieren als cover-atleet. Verder stelt EA dat dit nieuwe deel de Be A Pro-ervaring doet vernieuwen en dat de gameplay verder is uitgebreid met creatieve mogelijkheden. Verder zijn er nieuwe Hockey Ultimate Team RUSH en World of CHEL-toevoegingen.

Hieronder wat algemene details over de verbeteringen die NHL 21 belooft te brengen.