Een van de games die vanaf vandaag in de PlayStation Store te vinden is, is No Straight Roads. Veel uitgevers/ontwikkelaars vieren een nieuwe release met een nieuwe trailer, dus Sold Out en Metronomik doen hier gezellig aan mee. De launch trailer van No Straight Roads kun je onder dit bericht bekijken.

No Straight Roads is een actie/avonturengame waarin het allemaal draait om muziek. Je speelt niet alleen met twee muzikanten, want ook het vechten staat compleet in het teken van muziek. Je hebt dus een goed gevoel voor ritme nodig om de game te kunnen spelen.

Wij zijn al even met een vroege versie van No Straight Roads aan de slag geweest en de game liet een positieve indruk achter.