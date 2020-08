Twee weken terug werd Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 helaas opnieuw uitgesteld naar ergens in 2021, een concrete datum is hierbij nog niet bekend. Dat betekent echter niet dat we lang hoeven te wachten op nieuwe content in het geliefde fantasie universum. Afgelopen april kondigde men namelijk een uitbreiding aan voor de visual novel Coteries of New York, die in december 2019 verscheen.

De standalone uitbreiding heet in zijn volledigheid Vampire: The Masquerade – Shadows of New York en de Poolse ontwikkelaar Draw Distance heeft nu middels een korte teaser de definitieve releasedatum bekendgemaakt: 10 september verschijnt de uitbreiding voor de PlayStation 4, pc, Nintendo Switch en Xbox One.

Shadows of New York speelt zich af in het World of Darkness universum, maar volgens de studio hoef je de andere games niet gespeeld te hebben om het verhaal te begrijpen. Zoals de titel al doet vermoeden, speelt het verhaal zich af in New York. Je bent lid van de illustere Lasombra clan, en je verkent de diepere politieke intrige die heerst tussen de andere groeperingen. Natuurlijk zul je onderweg keuzes moeten maken en het verhaal is persoonlijker in vergelijking met Coteries of New York.