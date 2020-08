Op 4 september verschijnt Marvel’s Avengers en ruim voor deze release heeft Square Enix de launchtrailer al uitgebracht. Hieronder een minuut aan mooie beelden uit de aankomende superheldengame die gemaakt wordt door Crystal Dynamics.

Meer over de game lees je in onze hands-on preview, dit naar aanleiding van de gesloten en open beta van onlangs. Verder zijn de Trophies nu ook bekend en die kan je hier raadplegen, maar wel waarschuwen we je voor spoilers die erin te vinden zijn.