Via Twitter gaf de ontwikkelaar van Fall Guys eerder al aan dat deze week update 1.06 uitgerold zou worden. Dit zou onder andere inverted controls als functie aan de game toevoegen, alsook wat andere verbeteringen en fixes.

Die update is inmiddels online gegaan en hieronder hebben we de patch notes voor je. Deze update is 1GB groot, dus downloaden en installeren zal niet al te lang duren. In ander nieuws hierboven een afbeelding van een Fall Guy en wat blijkt, de lengte van zo’n figuur is behoorlijk groot.

In vergelijking met de mens is een Fall Guy zelfs aanzienlijk groter in omvang. Weer wat geleerd.