Het vijfde seizoen in Call of Duty: Modern Warfare en Warzone is nu lekker onderweg en het duurt nog ruim een maand voordat we aan seizoen zes beginnen. Met een hoop dingen om ons te vermaken in de game tot dit nieuwe seizoen begint, hebben we onze handen vol. Dat is echter niet genoeg voor Infinity Ward en Activision.

Ze hebben namelijk de ‘Games of Summer’ aangekondigd, dat op 28 augustus van start zal gaan. In deze ‘games’ kunnen alle spelers deelnemen aan singleplayer trials en bij deelname krijgt iedereen een medaille en alle medailles die door spelers uit een bepaald land worden behaald, zullen bij elkaar opgeteld worden en zo ontstaat er een wereldwijde competitie.

Daarnaast krijg je als je alle trials goud hebt behaald de Legendary Assault Rifle Juliet-blueprint. De vijf trials zijn als volgt:

Trial één: Gun Course (begint 28 augustus) op custom Gun Course-map

Trial twee: Price’s Alley (begint 29 augustus) op custom Price’s Alley-map

Trial drie: Risky Parkour (begint 30 augustus) op Livestock

Trial vier: Shooting Range (begint 31 augustus) op King

Trial vijf: Marksman Challenge (begint 1 september) op custom Marksman Challenge-map

Verder wordt de modus King Slayer geïntroduceerd wat een grootschalige Team Deathmatch is in Battle Royale opzet. Het werkt verder gelijk aan een normale Team Deathmatch, het enige verschil is dat de cirkel niet kleiner wordt maar zich tijdens de strijd verplaatst. De beste speler uit de top 5 van teams wordt op de map als ‘king’ gemarkeerd en degene die hem of haar uitschakelt krijgt extra punten en een Killstreak.

Vanaf de eerdergenoemde datum zal er ook weer een Gunfight Tournament te spelen zijn en als je de finale haalt zul je die uitvechten in het stadion. Iedereen kan hier aan deelnemen, ook gamers die de game niet hebben. Call of Duty: Modern Warfare is van 28 augustus tot 2 september namelijk gratis te spelen via een ‘gratis weekend’.

Als laatste wordt Reinforcement Inbound als twist aan Ground War toegevoegd. Hierbij zijn er drie vlaggen nabij het midden van de map en zodra iemand doodgaat zal die speler moeten spectaten, totdat de vlag wordt gepakt. Bij het grijpen van een vlag respawnt iedereen en als alle drie de vlaggen ingenomen zijn, dan wordt de game gewonnen.