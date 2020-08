Toen Sony afgelopen juni de PlayStation 5 hardware onthulde, was de kersverse first-party studio Insomniac Games er ook bij om een nieuwe Ratchet & Clank game aan te kondigen. Daarbij liet men ook meteen een trailer zien, waarvan de beelden meer dan indrukwekkend waren. Een releasedatum is nog niet bekend, maar we hoeven niet lang te wachten om meer te zien te krijgen van het iconische PlayStation-duo.

Ratchet & Clank: Rift Apart zal namelijk aankomende donderdag – tijdens Gamescom Opening Night Live – een gameplay demo krijgen. Dit liet gastheer Geoff Keighley weten middels een bericht op Twitter. Volgens Keighley is de demo een uitgebreidere variant van de gameplay die we in juni zagen.

De gameplaybeelden zullen ons daarbij moeten laten zien hoe Insomniac de snelle SSD van de PlayStation 5 gebruikt om door de verschillende werelden en locaties te springen.