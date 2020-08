Final Fantasy: Crystal Chronicles was meer dan 15 jaar alleen te spelen op de Nintendo Gamecube, maar morgen zal deze game als remaster ook op andere consoles verschijnen, waaronder de PlayStation 4. Voor degene die geïnteresseerd zijn naar hoe de game tot stand is gekomen is er een video verschenen die dit haarfijn uitlegt.

De Final Fantasy-delen waren allemaal singleplayer avonturen, maar Square Enix besloot om ook een multiplayer-titel te maken. Dit was gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar uiteindelijk werd het doel bereikt. Het resultaat was Final Fantasy: Crystal Chronicles.

Hoe de game tot stand is gekomen wordt in de onderstaande video uit de doeken gedaan.