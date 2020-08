De officiële onthulling van Call of Duty: Black Ops Cold War moet nog plaatsvinden, maar een hoop lekt al voor deze onthulling uit. Zo kon je gisteren een samenvatting van het verhaal lezen en het ziet er naar uit dat de release op 13 november zal zijn.

De verantwoordelijke voor het lekken is de laatste update voor Call of Duty: Warzone, waar dataminers in zijn gedoken en waarin ze een hoop informatie aangetroffen hebben. Zo ook over de next-gen versie, die naar verwachting ook dit najaar verschijnt.

Volgens de laatste informatie verschijnen er drie edities: een normale uitgave, een Ultimate Edition en een Cross-Gen bundel. Die laatste is interessant, want waarom zou je een cross-gen bundel aanbieden als de upgrade gratis is? Dat impliceert indirect dus dat er geen gratis upgrade beschikbaar zal zijn als je van de PS4 naar de PS5 overstapt.

Als je één van deze edities in pre-order plaatst, dan krijg je vroege toegang tot de open beta. Ook unlock je direct Frank Woods voor Warzone en Modern Warfare. Deze Operator komt met een unieke assault rifle blueprint en een Tier skip voor de Battle Pass, waarmee je tien Tiers vooruitgaat.

Dat laatste klinkt allemaal als logisch in de oren, wat betreft de cross-gen bundel is het even afwachten. De details daarvan moeten nog gedeeld worden, dus voor nu raden we je aan het rustig aan te kijken. Mogelijk is de upgrade wel gratis en betreft het hier iets anders.