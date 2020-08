Eens in de zoveel tijd maken we allemaal weleens een foutje, zo blijkt maar weer uit een testapplicatie die is verschenen in de PlayStation Store. De client in kwestie heet ‘Whale Whale Whale: What Do We Have Here’ en werd opgemerkt door Reddit-gebruiker ‘ThatGuyNamedJoey‘. Er lijkt echter meer te schuilen achter deze client, die waarschijnlijk bedoeld is voor testdoeleinden.

De applicatie vermeldt namelijk verwijzingen naar zowel de PlayStation 4 als de aankomende PlayStation 5, wat een mogelijke hint is dat je straks via de Store een PlayStation 5 upgrade van een PlayStation 4 titel kunt aanschaffen. Daarbij zijn er ook nog eens beelden verschenen van de curieuze applicatie, die een soort software development kit lijkt te zijn om ook de verzilvering van promotiecodes te kunnen checken.

Helaas heeft Sony ons geen code gegeven voor ‘Whale Whale Whale: What Do We Have Here’, een review hoef je dus niet te verwachten. Of dit allemaal op waarheid berust, daarvoor kunnen we op dit moment alleen maar afwachten totdat Sony meer duidelijkheid verschaft.