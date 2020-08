Sony houdt tot nu toe de lippen stijf op elkaar wat betreft de prijs en releasedatum van de aankomende PlayStation 5. Volgens de recente geruchten hoeven we daar ook niet op te wachten totdat Microsoft hun zet heeft gedaan, wat naar verluidt ergens in september moet gebeuren.

Er gaan nu echter weer nieuwe geruchten over het internet als het gaat om de data en prijsstelling van de PlayStation 5. Het Chinese MyDrivers meldt namelijk dat de nieuwe console op 20 november een wereldwijde launch krijgt. De PlayStation 5 zal daarbij ook een paar dagen eerder in Japan verschijnen: 14 november.

Daarbij weet de tech-website ons ook de prijzen te vertellen van niet alleen de consoles, maar ook van de bijbehorende accessoires. De PlayStation 5 met de diskdrive zou hierbij een prijs krijgen van €499,-. De digitale editie van de console moet voor €399,- aan te schaffen zijn. De DualSense controller en Pulse 3D headset zouden voor respectievelijk €59,99 en €179,- te koop worden aangeboden.

Nog een saillant detail, de website zegt ook dat Marvel’s Spider-Man: Miles Morales een adviesprijs van €39,99 zal hebben, wat de game dus een budget release maakt. Het is hieruit helaas niet af te leiden of de game dan slechts een (standalone) uitbreiding is, of dat een remaster van de originele game hier ook bij inbegrepen zit.

Je kunt hieronder de afbeelding bekijken met alle prijzen en releasedata. Sony heeft tot nu toe dus geen uitspraken gedaan over deze informatie, dus een korreltje zout is bij dit nieuws wel nodig, zoals zo vaak de laatste tijd. Desondanks is de bovenstaande informatie vrij plausibel te noemen, omdat de genoemde prijzen en data overeenkomen met wat er uit andere geruchten naar voren is gekomen.