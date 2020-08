Voor ieder wat wils op Netflix, zo ook voor de anime liefhebbers onder ons. De streaming gigant wist namelijk de voorbije jaren al een mooi repertoire op te bouwen, met top anime zoals Castlevania of Violet Evergarden. Binnenkort komt Netflix zelfs met een nieuwe anime op de proppen, die hopelijk even top zal zijn. “Dragon’s Dogma” wordt een episch verhaal dat gebaseerd is op de gelijknamige game van Capcom.

Het verhaal draait rond een man die ontwaakt als de “Arisen”, nadat een draak zijn familie vermoordde en zijn hart stal. Hij vertrekt op een epische tocht om zijn hart terug te verkrijgen en komt hierbij in aanvaring met monsters die de befaamde “7 deadly sins” vertegenwoordigen (ja, ook dat is een anime, maar die heeft hier niets mee te maken).

De anime wordt verzorgd door de relatief nieuwe studio Sublimation, die zich wil specialiseren in een mix van 2D en CG anime. Deze mix wist in het verleden al erg goed te scoren – Attack on Titan – maar wist ook al geregeld te ontgoochelen – we zijn de Berserk anime uit 2016 nog niet vergeten. Hoe deze anime zal uitdraaien komen we te weten vanaf 17 september, want dan staat die te bewonderen op Netflix. De trailer check je hieronder.