Er is al aardig wat informatie bekend over de nieuwste Call of Duty-titel, maar de game heeft nog steeds geen volledige officiΓ«le onthulling gehad. Activision heeft recent al laten weten dat dit vanavond zal gaan gebeuren en dat op een bijzondere manier: in Warzone.

Om de officiΓ«le onthulling te zien zal je om 19.30 uur Verdansk moeten betreden in Call of Duty: Warzone. Of het gaat om een soort interactief evenement of dat je een overlay te zien krijgt met een video is niet bekend, maar wat het ook mag zijn, het zal het startschot zijn voor Call of Duty: Black Ops Cold War.