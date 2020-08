Aangezien Marvel’s Avengers een ‘game as a service’ is, mogen we ervan uitgaan dat we in de maanden na de release nog een hoop nieuwe content kunnen verwachten. Zo weten we inmiddels al dat we Hawkeye en Spider-Man mogen verwelkomen, maar uiteraard houdt het daarbij niet op. Onlangs lekte zelfs al een lijst met extra personages, maar daarvan is voorlopig nog weinig officieel aangekondigd. Daar komt binnenkort echter wel verandering in.

Tijdens de volgende War Table Livestream zal Square Enix namelijk een nieuwe post-launch held aankondigen. Deze stream zal plaatsvinden op 1 september, kort voor de eigenlijke release van de game op 4 september dus. Naast de aankondiging van de nieuwe held wordt ons ook beloofd dat het progressiesysteem, de end-game content en wat algemene tips behandeld zullen worden. We houden jullie op de hoogte!