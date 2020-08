De teaser van enkele dagen geleden bereidde ons al voor, maar het nieuws is nu officieel bekendgemaakt: Borderlands 3 krijgt een vierde uitbreiding onder de naam “Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck”. Rolt alleszins lekker van de tong.

De teaser gaf al enigszins weg dat Psycho Krieg, die we kennen sinds Borderlands 2, een terugkeer zou maken. En wat voor één! Deze uitbreiding durft de vraag te stellen hoe de psycho’s uit Borderlands nu eigenlijk zo gestoord zijn. Het antwoord op die vraag zou te maken hebben met een mythische plek genaamd Vaulthalla en de sleutel om die plek te bereiken bevindt zich in het hoofd van Krieg. De geniale wetenschapper Patricia Tannis geeft je de opdracht om in het chaotische brein van Krieg te duiken om daar de oplossing tot dit probleem te vinden.

Daarnaast zal deze uitbreiding ook de levelcap volledig gratis verhogen met vijf levels, waardoor het maximale level nu op 65 komt te liggen. Momenteel zijn er geen plannen om dit nog verder uit te breiden in de toekomst. De campagne zelf is echter niet gratis, maar zit wel inbegrepen in de Season Pass. Op 10 september gaat de update live.

Hieronder kan je een korte beschrijving van de uitbreiding nalezen, alsook een nieuwe trailer bekijken.