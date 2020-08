Er is een nieuwe PlayStation Plus sale van start gegaan in de PlayStation Store, maar die is exclusief voor gamers die op dit moment nog geen abonnement hebben of waarvan het abonnement verlopen is. Zij profiteren nu tijdelijk van 25% korting op een jaarabonnement en betalen dus €44,99 voor een lidmaatschap van 12 maanden.

Om van de sale gebruik te maken kan je hier terecht. Bestaande abonnees vallen helaas buiten de boot, want het is niet mogelijk om met deze korting je huidige abonnement te stapelen voor een langere periode. Het is puur voor nieuwe abonnees en abonnees die terug willen keren naar een lidmaatschap.

