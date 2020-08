Square Enix en People Can Fly organiseerden de derde uitzending omtrent Outriders alwaar ze de nodige nieuwe beelden van de game hebben laten zien. Dit naar aanleiding van een recente speelsessie met de game, die we ook hebben bijgewoond. Meer over Outriders en onze eerste ervaring kun je hier vinden.

In aanvulling daarop hebben we nu de nodige nieuwe gameplaybeelden ontvangen die je hieronder kunt bekijken. Het gaat om een trailer, coöp gameplay en een uitgebreide kijk naar de Devastator klasse, die één van de vier speelbare klassen in de game is.

Tot slot kan je onderaan ‘Broadcast 3′ in z’n geheel terugkijken waarin de Technomancer klasse uit de doeken gedaan wordt.

Outriders: Become Terror Trailer

Coöp Carnage Gameplay

The Devastator

Broadcast 3