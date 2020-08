Het is bijna september en dat betekent dat PlayStation Plus abonnees weer nieuwe ‘gratis’ games mogen verwelkomen. Op dit moment zijn Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered en Fall Guys: Ultimate Knockout beschikbaar, maar met ingang van dinsdag 1 september maken deze titels plaats voor andere games.

Sony heeft zojuist aangekondigd dat we in september PlayerUnknown’s Battlegrounds en Street Fighter V mogen verwachten als PlayStation Plus games. Weer twee mooie titels om je goed mee te vermaken en zoals altijd geldt ook nu weer dat ze vanaf dinsdagmiddag rond het middaguur te downloaden zijn.