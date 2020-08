Vanavond hebben Treyarch en Activision Call of Duty: Black Ops Cold War officieel onthuld via Call of Duty: Warzone. Om stipt half acht ging er een playlist update live met daarin een enkele missie onder de noemer ‘Know Your History’. In deze Deathmatch missie – die nog steeds te spelen is – krijg je een kwartier de tijd om een aantal stappen te nemen in aanloop naar de reveal trailer van de singleplayer.

In dit kwartier speel je met tientallen anderen en je kunt elkaar doden, maar als je de dood treft spawn je gelijk opnieuw. Het doel in eerste instantie is om intel te verkrijgen door vijanden te doden en looten, alsook door kisten te looten en bij vijf stukken intel ontdek je de locatie van de sleutel. Eenmaal die sleutel bemachtigd is het doel om een ‘charm’ te vinden in een bepaalde radius op de map en als je ook die hebt, krijg je een rasterlocatie.

Dit verwijst natuurlijk naar een bepaalde plek op de map en daar moet je ‘het wapen gebruiken’. Dat allemaal gedaan, dan is het tijd voor de laatste fase en dan begin je opnieuw op een willekeurige plek en is het zaak om naar het stadion te rennen voordat je ten prooi valt aan het gas. Eenmaal aangekomen heb je de volledige ‘Know Your History’ missie voltooid en krijg je de eerste trailer van Call of Duty: Black Ops Cold War te zien.

Een buitengewoon creatieve manier om een nieuwe game te onthullen, maar als je geen tijd voor de speciale missie hebt, dan kun je de trailer in kwestie ook gewoon hieronder bekijken. Tevens geeft deze trailer aan dat de multiplayer op 9 september onthuld zal worden en dat de game op 13 november verschijnt. Dat laatste wisten we al een beetje, gezien die datum via datamining van de laatste patch al lekte.