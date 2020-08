Er is weer een nieuwe sale online gegaan in de PlayStation Store en die richt zich op de ‘verborgen parels’. Met 699 aanbiedingen is deze sale zeer uitgebreid en daarom verwijzen we je graag door naar het overzicht in de PlayStation Store zelf. Het zijn er domweg teveel om allemaal op te sommen hier op PSX-Sense.

Wel hebben we natuurlijk naar wat mooie aanbiedingen gekeken en een greep daarvan tref je hieronder. Voor het volledige overzicht in de PlayStation Store kan je hier terecht en check het zeker even, er zit vast wat leuks voor je tussen.

Hunt: Showdown – Van €39,99 voor €23,99

MediEvil – Van €29,99 voor €14,99

Patapon 2 Remastered – Van €14,99 voor €10,04

Overcooked: Gourmet Edition – Van €19,99 voor €7,99

Get Even – Van €29,99 voor €7,49

Bound by Flame – Van €9,99 voor €2,99

11-11 Memories Retold – Van €24,99 voor €6,24

The Talos Principle – Van €39,99 voor €7,99

Reus – Van €14,99 voor €0,74

Layers of Fear – Van €19,99 voor €3,99

Hitman GO: Definitieve Editie – Van €7,99 voor €1,59

Decay of Logos – Van €19,99 voor €9,99

John Wick Hex – Van €19,99 voor €13,99

PC Building Simulator – Van €17,99 voor €8,99

Surgeon Simulator: Experience Reality – Van €19,99 voor €6,99

Tannenberg – Van €19,99 voor €14,99

Trine Trilogy – Van €29,99 voor €7,49

Immortal: Unchained – Van €29,99 voor €14,99

Heb je PlayStation Store tegoed nodig? Via onze partner KaartDirect.nl kun je hier op een gemakkelijke en snelle wijze je PSN-tegoed aanvullen.