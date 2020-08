Een nieuwe week betekent in veel gevallen ook weer een nieuwe PlayStation Store deal van de week en het betreft ditmaal de innovatieve coöp game A Way Out. De titel is inmiddels al wat jaren oud, maar nog steeds erg de moeite waard om te spelen.

Interesse in de game? Je kunt deze titel van Hazelight voor €7,49 aanschaffen in de PlayStation Store, gezien er een korting van 75% op zit. De gewone prijs is €29,99, een nette deal dus. Twijfel je nog? Dan kan je natuurlijk bij onze review terecht.