Fall Guys: Ultimate Knockout is nog maar net een kleine maand beschikbaar, maar de knotsgekke multiplayer titel blijkt een regelrechte hit te zijn. Het officiële PlayStation account heeft namelijk via Twitter bekendgemaakt dat Fall Guys de meest gedownloade PlayStation Plus titel aller tijden is.

Daarmee streeft de Battle Royale platformer onder andere Call of Duty: Modern Warfare Remastered, Rocket League en Destiny 2 voorbij. Gamstat weet zelfs te melden dat er – op het moment van schrijven – meer dan 20 miljoen spelers de game hebben gespeeld. Gezien de korte beschikbaarheid van de titel, zijn dit serieuze aantallen en dat is natuurlijk een complimentje waardig.

We hebben voorlopig ook nog niet het laatste gezien van de grappige mannekes, want de game zal binnenkort het tweede seizoen aftrappen. De onthulling daarvan zal vandaag plaatsvinden tijdens Gamescom Opening Night Live.