Square Enix heeft de Final Fantasy-serie al eerder voorzien van een ritmegame en liet afgelopen juni weten dat ze dit ook gaan doen met Kingdom Hearts. De Japanse ontwikkelaar/uitgever meldt nu dat deze game op 13 november zal uitkomen.

Kingdom Hearts: Melody of Memory bevat maar liefst 140 verschillende muzieknummers die in de verschillende delen van de bekende reeks voorbij zijn gekomen. Je kan spelen als één van de vele bekende personages uit de serie, maar er zijn ook een aantal gastoptredens van een paar Disney-figuren die niet aanwezig waren in eerdere delen.