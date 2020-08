Een nieuwe week betekent ook weer nieuwe activiteiten en toevoegingen in Red Dead Online. Ditmaal een verontrustend bericht van Harriet Davenport, die laat weten dat de Banded Gator in de buurt van Saint gespot is. Deze legendarische alligator eet met name mensen, dus het zal een uitdaging zijn hem te grazen te nemen.

Als dat is gelukt, dan kun je zijn huid naar Gus brengen voor een mooie jas, maar ook kun je bij het verdoven van het monster aankloppen bij Harriet. Om je aan deze uitdaging te wagen zul je Naturalist Role op rank 5 moeten zitten en de activatie vind je in de winkels van Harriet.

Overigens is een bezoekje aan de winkel van Gus sowieso niet verkeerd. Wat je ook in zijn winkel maakt, je krijgt altijd 25 Free Trader Goods. De komende zes dagen althans. Verder ontvang je nog een gratis poncho en dit alles wordt in de Benefits-sectie afgeleverd.

Nieuwe kleurstellingen:

Comstock Boots

Millard Boots

Heathland Chaps

Nieuwe Items:

Hopsmere Cardigan

Mitehill Pants

Tijdelijk beschikbare items:

Fernwater Coat

Hopeman Vest

Aspirant-Naturalists krijgen 5 Gold Bars korting op de prijs van de Animal Field Guide, Legendary Animal Map en Sample Kit, plus 30% korting op alle Novice en Promising Naturalist-items, alsook de Improved Bow.

Tot slot, als je je Rockstar Games Social Club-account aan Prime Gaming hebt gelinkt, dan krijg je de volgende beloningen: