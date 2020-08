Ruim een jaar geleden kondigde 1C Entertainment aan dat King’s Bounty II ook naar de PlayStation 4 zou komen, toentertijd werd er gericht op een release in 2020. Nu blijkt dat de turn-based titel dit jaar toch niet meer gaat halen. Via een bericht op Twitter heeft men namelijk laten weten dat King’s Bounty is uitgesteld naar maart 2021.

In dit vervolg ben je natuurlijk weer gevraagd om je tactisch vernuft in te zetten om zo het kwaadaardige verderf en de corruptie in Antara te bestrijden. Hierbij kun je kiezen uit drie Hero’s, die ieder weer een uniek verhaal hebben.

Om het wachten iets te verzachten, heeft de ontwikkelaar wel een korte teaser in elkaar gezet. Tijdens de gamescom zal de volledige trailer onthuld worden.