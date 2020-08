Heb je al wat ruimte op je harde schijf vrijgemaakt, zodat je volgende week zo snel mogelijk aan de slag kunt met Marvel’s Avengers? Check je vrije ruimte nog maar even, want de game krijgt ook nog een aardige day-one patch, zo laat Crystal Dynamics weten.

Eerder deze week kwam het nieuws naar buiten dat Marvel’s Avengers maar liefst 90GB van je harde schijf vraagt. De ontwikkelaar heeft nu laten weten dat de game een day-one patch krijgt die ongeveer 18GB groot zal zijn. Je zal dus iets meer schijfruimte moeten hebben om de meest ‘up-to-date’-versie van de game te kunnen spelen.

“The Day One Patch includes several updates and refinements that are required for play. Additionally, the patch includes localization files for the game’s dialogue, which are quite extensive, as we are localizing Marvel’s Avengers in 15 different languages.

The Day One Patch is also important as it includes lots of fixes, feedback, updates, and tuning from our Beta weekends. Over the last three weekends, millions of you have played the game for tens of millions of hours and killed hundreds of millions of AIM enemies. Your participation has been of immense value to us as we work to squash bugs, tune performance, and finalize game balance. We hope you will see and feel it when you play the final game!”