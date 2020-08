Na een gedwongen uitstel om zo de release van The Last of Us: Part II te laten passeren, verscheen afgelopen juli dan eindelijk Sucker Punch’s Ghost of Tsushima in de winkelrekken. De passie van de Amerikaanse studio is niet onopgemerkt gebleven en we gaven de game in onze review dan ook een mooi cijfer.

Niet alleen wij hebben de kwaliteit van de game opgemerkt, maar zo ook vele anderen. De samoerai titel is namelijk in de eerste drie dagen sinds de launch meer dan 2,4 miljoen keer verkocht. Deze aantallen zorgen ervoor dat Ghost of Tsushima de snelst verkochte nieuwe IP is voor de PlayStation 4.

Alleen al in de maand juli meldt SuperData dat de game 1,9 miljoen keer over de digitale toonbank is gegaan. Om dat aantal wat perspectief te geven: Horizon: Zero Dawn van Guerrilla Games haalde datzelfde aantal zo’n twee maanden na de release.

Het samoerai plezier is overigens nog lang niet voorbij. Sucker Punch gaat dit najaar namelijk een coöperatieve ‘Legends‘ modus toevoegen aan de game. Dit is een gratis uitbreiding waarin je met maximaal drie andere spelers het Japanse eiland onveilig kunt maken.