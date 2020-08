Met de onthulling van Call of Duty: Black Ops Cold War hebben we vanavond de eerste beelden van de game te zien gekregen. Dit hangt samen met een speciale missie die nu in Call of Duty: Warzone gespeeld kan worden. In aanvulling daarop heeft Activision samen met Sony via het PlayStation Blog aanvullende details bekendgemaakt.

Zoals verwacht zal Call of Duty: Warzone blijven bestaan en deze free-to-play Battle Royale shooter zal content delen met de nieuwste Call of Duty game. Dat betekent dat je progressie, items in je inventory en meer in beide games kunt gebruiken, daar waar je in Warzone ook toegang hebt tot Modern Warfare content van eerder. Hieronder vallen zoal Operators en wapen blueprints.

Met de transitie naar next-gen consoles dit najaar zal het mogelijk zijn om op de PlayStation 4 samen met vrienden op de PlayStation 5 de game te spelen en vice versa. Stap je over naar de PS5? Dan neem je je profiel zoals gebruikelijk gewoon mee, dus daarin geen bijzonderheden.

Voor de release van de game zal er een beta plaatsvinden en voor eerdere toegang tot deze open beta dien je een pre-order te plaatsen. De beta is tijdelijk exclusief op de PlayStation 4, zo heeft Activision aangekondigd. Ook heeft Activision duidelijkheid gegeven over een next-gen upgrade, dit nadat er eerder al een Cross-Gen Bundle lekte.

Als je de game voor de PlayStation 4 koopt, de standaard editie weliswaar, dan kan je die te zijner tijd voor een tientje upgraden naar de next-gen versie. De Cross-Gen Bundel bevat deze upgrade direct al en ook zit dit bij de Ultimate Digital Edition inbegrepen, die tevens de content van de bovenstaande afbeelding bevat.

De next-gen versie van Call of Duty: Black Ops Cold War verschijnt eind dit jaar.