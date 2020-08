Naar alle waarschijnlijkheid is de Zweedse ontwikkelaar DICE inmiddels druk bezig met de aankomende Battlefield game. De focus ligt in ieder geval op een nieuw project, want zowel Battlefield V als Star Wars Battlefront II worden niet meer voorzien van nieuwe content. Die laatstgenoemde wordt nu nog wel voorzien van een kleine update.

De update is direct beschikbaar en is 500 MB groot. Hierin worden met name een aantal personages aangepast die te maken hadden met kleine bugs. Zo konden Darth Vader spelers bijvoorbeeld onbedoeld de schade verminderen en deze perk stapelen. Hieronder kan je de rest van de patch notes checken en zoals je kunt zien gaat het om een uiterst kleine update.