In 2014 verscheen Chivalry: Medieval Warfare en deze game liet geen goede indruk achter. De ontwikkelaar laat het er echter niet bij zitten en werkt op het moment aan een vervolg. Chivalry 2 werd enige tijd geleden aangekondigd, maar had nog geen releasedatum ontvangen. Een ding is zeker: de game verschijnt niet meer dit jaar.

Ontwikkelaar Torn Banner Studios kondigt namelijk aan dat de game uitgesteld wordt naar 2021. De reden hiervoor is dat de ontwikkelaar de ‘ware visie’ voor het vervolg zo beter kan waarmaken met als gevolg een betere game.

In hetzelfde bericht wordt ook duidelijk gemaakt dat Chivalry 2 op alle platformen tegelijk uit zal komen. De game ondersteunt ook cross-play mogelijkheden en dus kan je vanaf de release met of tegen elk platform spelen.