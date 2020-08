Normaal gesproken mogen we van zowel EA als Konami ieder jaar een ‘nieuwe’ voetbalgame verwachten. FIFA 21 en eFootball PES 2021 zijn enige tijd geleden al aangekondigd, maar Konami gooit het over een ietwat andere boeg deze keer. Zo is PES 2021 eigenlijk meer een update en daardoor hoef je dus geen volledig nieuwe game te kopen. Konami heeft nu ook de prijs en cover van eFootball PES 2021 Season Update onthuld.

De prijs van deze upgrade is €29,99 en er zullen ook enkele Club Editions uitkomen die €34,99 gaan kosten. Deze Club Editions hebben speciale menu’s, exclusieve outfits, myClub Squad content en Iconic Moment Series spelers. De clubs die in aanmerking komen voor de Club Edition zijn FC Barcelona, Juventus, Manchester United, FC Bayern en Arsenal FC. Niet heel vreemd is het dan dat vier spelers van deze clubs op de voorkant te zien zijn.

De cover van eFootball PES 2021 Season Update bestaat uit David Alaba (FC Bayern München), Lionel Messi (FC Barcelona), Christiano Ronaldo (Juventus) en Marcus Rashford (Manchester United). Hieronder kan je de cover in volle glorie bewonderen. eFootball PES 2021 is beschikbaar op 15 september.