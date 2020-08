Vanavond tijdens Gamescom Opening Night Live hebben Sony en Insomniac Games nieuwe beelden getoond van de PlayStation 5 game Ratchet & Clank: Rift Apart. Dit is één van de launchwindow games voor de next-gen console die in juni tijdens de PlayStation 5 livestream onthuld werd.

De toen getoonde gameplay demo is nu in uitgebreidere vorm opnieuw getoond en vooral de eerste paar minuten zijn nieuwe beelden. Zo zien we bijvoorbeeld Dr. Nefarious – een oude vijand van Ratchet & Clank – terugkeren en hij beschikt nu over een mysterieus wapen. Dit wapen brengt het hele universum in gevaar en het iconische duo moet dit uiteraard voorkomen.

Hieronder kan je de uitgebreide demo bekijken en zo te zien ziet Ratchet & Clank: Rift Apart er erg goed en actievol uit. Druk zeker even op play!