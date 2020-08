Iets meer dan een jaar geleden werd tijdens Gamescom Opening Night Live Little Nightmares II aangekondigd, maar sindsdien hebben we er helemaal niets meer van vernomen. De game is echter nog steeds volop in ontwikkeling bij Tarsier Studios en vanavond hebben we eindelijk nieuwe beelden van de game te zien gekregen.

Ook heeft de ontwikkelaar de releasedatum van de game bekendgemaakt. We mogen Little Nightmares II op 11 februari 2021 verwachten. De game verschijnt dan voor de PlayStation 4 en Xbox One, maar later in 2021 komt de game ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series X.