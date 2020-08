Bethesda beloofde eerder al dat ze in augustus de eerste grote uitbreiding voor DOOM Eternal zouden onthullen en die onthulling heeft vanavond tijdens Gamescom Opening Night Live plaatsgevonden. Het gaat om de uitbreiding ‘The Ancient Gods’ en dan het eerste deel.

Deze uitbreiding is een aansluiting op de campagne van de game en zal in twee delen uitkomen. Het eerste deel is nu onthuld en kreeg tevens een releasedatum, we kunnen vanaf 20 oktober met The Ancient Gods Part One aan de slag. Wanneer de tweede uitbreiding volgt is nog niet bekend.

De eerste beelden van Part One hieronder.