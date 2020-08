De grote onthulling van Call of Duty: Black Ops Cold War vond gisteren in Call of Duty: Warzone op een creatieve manier plaats. Kort daarna werden er aanvullende details bekendgemaakt, maar dat is niet het enige wat we deze week van de game te zien krijgen.

Tijdens Gamescom Opening Night Live heeft Activision samen met Treyarch nog meer footage van de shooter getoond en dat in de vorm van een story trailer, die een fragment uit de game laat zien. Op 9 september is het volgende Call of Duty: Black Ops Cold War moment daar, want dan zal de multiplayer onthulling plaatsvinden.