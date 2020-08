Eerder dit jaar kondigden Fishlabs en Deep Silver tijdens een Microsoft Xbox Series X presentatie de game Chorus: Rise as One aan, die ook naar de PlayStation 5 zal komen. Afgezien van wat informatie en de aankondigingstrailer hebben we verder nog geen gameplay gezien, maar daar is nu verandering in gekomen.

Tijdens Gamescom Opening Night Live heeft Deep Silver de eerste gameplaybeelden van deze next-gen game laten zien en die check je hieronder. Wanneer Chorus: Rise as One uitkomt is op dit moment nog niet bekend.